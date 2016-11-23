Зустріч у Москві: Євросоюз і РФ обговорять транзит російського газу через Україну

Голова міністерства енергетики Росії Олександр Новак планує обговорити під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з енергетичних питань Марошем Шефчовичем питання енергоспівпраці, в тому числі надійність транзиту російського газу в країни ЄС через Україну, на зустрічі в Москві 25 листопада.

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Про це повідомляє Прайм.

"Звичайно. Всі питання співпраці між Росією і Євросоюзом, у тому числі забезпечення транзитних поставок газу будуть обговорюватися", - відповів голова Міненерго РФ на питання про те, чи буде на зустрічі з Шефчовичем обговорюватися надійність транзиту газу поточної зими.

Як повідомляв УНІАН, у січні-жовтні 2016 року транзит газу через українську газотранспортну систему зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 65,3 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.