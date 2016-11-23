Україна збільшила експорт електроенергії
20:19, 23 листопада 2016Енергетика
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За звітний період експорт електроенергії до Польщі зріс у 12,5 раза - до 835 млн кВт-ч.
Ілюстрація REUTERS
Україна за січень-жовтень 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила експорт електроенергії на 5,8% - до 3,204 млрд кВт-год. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
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Згідно з повідомленням, експорт електроенергії у жовтні поточного року збільшився порівняно з жовтнем 2015 року на 28% - до 370 млн кВт-год.
Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-вересні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила експорт електроенергії на 3,6% - до 2,834 млрд кВт-год.
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