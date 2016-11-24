Ціни на нафту завмерли в очікуванні саміту ОПЕК

Ціни на нафту майже не змінилися на ранкових торгах у четвер на тлі невизначеності напередодні саміту ОПЕК і низької активності у зв'язку з Днем подяки в США.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,04 відсотка до $48,97 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,01, на 0,05 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Більшість аналітиків вважають, що ОПЕК вдасться досягти якоїсь взаємної угоди про зниження видобутку, незважаючи на відсутність єдності серед членів картелю щодо того, кому і на скільки потрібно скорочувати його обсяги. При цьому трейдери сумніваються, що цього буде досить для зниження надлишку на світовому ринку.

"Ми очікуємо, що ОПЕК досягне угоди на саміті картелю, який пройде наступного тижня у Відні... Якщо все пройде добре, і ОПЕК дійсно укладе угоду, ціна нафти Brent, ймовірно, проб'є річний максимум в $53 за барель", – вважають аналітики банку ANZ.

За підсумками неформальної зустрічі у вересні в Алжирі члени Організації країн-нафтоекспортерів вперше за вісім років домовилися знизити видобуток до 32,5-33 мільйони барелів на добу заради підтримки цін на сировину. Засідання ОПЕК, до якого можуть приєднатися і виробники поза картелем, включаючи Росію, пройде 30 листопада.