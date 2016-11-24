Міжнародне енергетичне агенство назвало умови збільшення видобутку нафти
Нафтовидобуток за межами ОПЕК може сильно зрости при ціні нафти 60 доларів за барель.
Якщо ціни на нафту досягнуть 60 доларів за барель при укладенні ОПЕК угоди про скорочення свого рівня виробництва, то нафтовидобуток в інших країнах, що не входять до картелю, може значно збільшитися, в тому числі за рахунок сланцевої нафти в США, повідомляє Прайм за посиланням на заяву голови Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Бірола (Fatih Birol).
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"Якщо члени ОПЕК домовляться про скорочення виробництва і нафту підійде до позначки в 60 доларів за барель, то це може викликати суттєве збільшення видобутку в інших країнах, включаючи видобуток сланцевої нафти в США", - наводить агентство Bloomberg слова Бірола.
На думку глави МЕА, подібний результат може знову чинити негативний вплив на світові ціни на нафту протягом 9-12 місяців.