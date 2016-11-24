Міжнародне енергетичне агенство назвало умови збільшення видобутку нафти

Якщо ціни на нафту досягнуть 60 доларів за барель при укладенні ОПЕК угоди про скорочення свого рівня виробництва, то нафтовидобуток в інших країнах, що не входять до картелю, може значно збільшитися, в тому числі за рахунок сланцевої нафти в США, повідомляє Прайм за посиланням на заяву голови Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіха Бірола (Fatih Birol).

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"Якщо члени ОПЕК домовляться про скорочення виробництва і нафту підійде до позначки в 60 доларів за барель, то це може викликати суттєве збільшення видобутку в інших країнах, включаючи видобуток сланцевої нафти в США", - наводить агентство Bloomberg слова Бірола.

На думку глави МЕА, подібний результат може знову чинити негативний вплив на світові ціни на нафту протягом 9-12 місяців.