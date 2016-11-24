Обленерго зобов'язали збільшити інвестиції в модернізацію виробництва





Корекція правового поля передачі електроенергії пов'язана з введенням RAB-тарифу, покликаного стимулювати зростання інвестиційної активності обленерго. Тому відповідні зміни до Постанови НКГРСЕ № 1029 від 26.07.2013 р "Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними електромережами) з використанням стимулюючого регулювання", яким встановлено умови введення такої тарифної політики. Норматив інвестування прибутку, отриманої від використання старої регуляторної бази РБА, згідно з рішенням чиновників складе не менше 50%.

За даними Асоціації операторів розподільчих мереж, термінової заміни вимагають 53% мережевої інфраструктури і 19% основного обладнання українських обленерго. А загальна потреба сегмента передачі електроенергії в інвестиційних ресурсах для відновлення ліній електропередач в Україні становить до $ 40 млрд.

Як вважають експерти, нововведення накладає додаткову відповідальність на електророзподільні компанії і посилює умови їх функціонування. «По суті, мова йде про додаткові інвестиційні зобов'язання для операторів розподыльчих мереж. Це добре для споживача, тому що в кінцевому підсумку працює на підвищення якості електропостачання, зниження ризику перебоїв постачань і скорочення втрат електроенергії в мережах. І хоча для самих обленерго це досить болісно, ​​оскільки зменшує їх ступінь свободи у використанні фінансових ресурсів, проте є благом в цілому для суспільства », - сказав Президент Асоціації операторів розподільчих електричних мереж Віталій Григоровський.

RAB (regulatory asset base) регулювання - це система довгострокового регулювання тарифів з метою залучення інвестицій в розширення і модернізацію розподільчих електромереж. Перехід до стимулюючого тарифоутворення передбачений стратегічними документами Європейського союзу. Країни ЄС здійснили перехід до стимулюючого регулювання майже 20 років тому.