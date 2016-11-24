Україна уклала договори вже з трьома європейськими компаніями на постачання та зберігання газу

Державна компанія - оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" вже уклав договори на транспортування і зберігання природного газу в українських газових сховищах з трьома європейськими компаніями, тестові поставки очікуються в грудні, повідомила прес-служба компанії.

"Україна відкрила свій газовий ринок до європейських постачальників, на сьогоднішній день вже укладено три договору на транспортування і зберігання природного газу в українських сховищах", - йдеться в повідомленні.

Серед контрагентів французька ENGIE, швейцарська DufEnergy Trading SA і британська TrailStone Energy LLC (представництво в Україні), які до укладення договорів продавали газ українським трейдерам на державному кордоні.

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Україна надала французькій компанії Engie можливість зберігати газ в українських газових сховищах. Відповідні домовленості було досягнуто й закріплено в угоді між Engie та українським держхолдингом "Укртрансгаз".

Компанія Engie (колишня назва - GDF Suez) — велика французька енергетична і газова компанія зі штаб-квартирою в Парижі і річним оборотом близько 60 млрд євро. Нещодавно Engie відкрила в Україні дочірню компанію, завданням якої є розвитку бізнесу материнської компанії на українському ринку.

DufEnergy Trading SA швейцарська торгово-енергетична компанія. Здійснює діяльність з розподілу електроенергії, газу і зрідженого природного газу (СПГ). DufEnergy Trading SA є дочірньою компанія Duferco.

Британська TrailStone LLP через свої дочірні компанії, що займається матеріально-технічним забезпеченням, торгівлею та фінансуванням заходів з фокусом на нафту і нафтопродукти, природний газ, метали, гірничу промисловість і сільське господарство. Компанія була зареєстрована в 2013 році і базується в Лондоні, Великобританія з додатковими офісами Берліні, Сіднеї, Остіні і Нью-Йорку.