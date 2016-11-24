Україна та ЄС підписали меморандум про оновлення стратегічного партнерства у сфері енергетики

Україна і Європейський Союз спільно з Європейським співтовариством з атомної енергії підписали Меморандум про взаєморозуміння зі стратегічного енергетичного партнерства.

Як передає власний кореспондент УНІАН, документ був підписаний сьогодні в Брюсселі в рамках 18-го саміту Україна-ЄС.

В анотації до меморандуму йдеться, що цей документ оновлює стратегічне партнерство в сфері енергетики з Україною, що передбачено Стратегією ЄС щодо створення Енергетичного союзу від 25 лютого 2015 року.

Метою оновленого меморандуму є повна інтеграція енергетичних ринків України та ЄС в інтересах споживачів і з урахуванням необхідності взаємного посилення безпеки енергопостачання та охорони навколишнього середовища в енергетичній галузі.

Визнаючи необхідність розвитку енергетичної інфраструктури України та реалізації проектів, спрямованих на поглиблення її інтеграції в енергетичну інфраструктуру ЄС, в рамках меморандуму сторони домовляються про співпрацю по залученню інвестицій і фінансуванню.

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Україна і ЄС ставлять своєю метою співпрацювати задля впорядкування своїх відповідних енергетичних стратегій і розширення інструментів співробітництва у наступних сферах: енергетична безпека, солідарність і довіру; інтеграція енергетичних ринків; підвищення енергоефективності; декарбонізація економіки; дослідження і інновації.

З метою обговорення ходу виконання меморандуму та визначення пріоритетних напрямків роботи на основі річних робочих планів передбачено проведення регулярних зустрічей на рівні міністрів і, в разі необхідності, - на інших рівнях.

З моменту набуття чинності оновленого меморандуму втрачає силу меморандум між Україною та Європейським Союзом про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, підписаний 1 грудня 2005 року.

Меморандум укладено на термін 10 років з можливістю його перегляду і продовження дії. Меморандум набирає чинності в перший день після його підписання обома сторонами.