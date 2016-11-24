Україна має намір зберегти статус ключового транзитера російського газу в Європу – Порошенко

17:19, 24 листопада 2016
Енергетика
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Президент підкреслив, що Україна виконує свої зобов'язання та має можливості для транзиту палива.

Фото УНІАН

Україна має намір зберегти і впевнено відстоювати статус держави – ключового транзитера російського газу в Європу, сказав президент України Петро Порошенко у ході прес-конференції з головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером і главою Ради Європи Дональдом Туском.

Порошенко підкреслив, що Україна виконує свої зобов'язання і має можливості для транзиту палива.

"Ми домовилися, що візит віце-президента ЄК Мароша Шефчовича до Москви 25 листопада буде присвячений підготовці до тристоронніх консультацій у форматі ЄС – Україна – Росія з питань поставок російського газу. Ми підтверджуємо нашу позицію в тому, що Україна – це надійний партнер Євросоюзу в питаннях транзиту газу. Ми і надалі повинні зберігати ключову роль у транспортуванні російського газу європейським споживачам", – сказав Порошенко.

Він нагадав, що Україна вважає недоцільним розвиток газотранспортних проектів "Північний потік" і OPAL, оскільки це "політично мотивовані проекти".

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Раніше Україна і ЄС підписали 10-річний меморандум про співпрацю в енергетичній сфері, виконання якого дозволить повністю синхронізувати роботу української та європейської енергосистем.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-жовтень 2016 року зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 65,3 мільярда кубометрів. Однак з транзитним контрактом між Україною і Росією "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу. Російська сторона свою частину договору не виконує.

Більш того, в листопаді поточного року виникла загроза скорочення обсягу транзиту газу через Україну у зв'язку з рішенням Єврокомісії дозволити російському газовому монополісту "Газпрому" використовувати додаткові потужності найбільшого німецького газопроводу OPAL, що з'єднує німецькі газотранспортні потужності з іншим російським газопроводом "Північний потік". За підрахунками держхолдингу "Нафтогаз України", у разі надання "Газпрому" додаткового доступу до 30% потужностей OPAL транзит газу через Україну скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів палива на рік, а транзитна виручка України – на 290-320 мільйонів доларів США за старим тарифом. Якщо "Газпром" отримає доступ до додаткових 40% потужностей OPAL, транзитні втрати України складуть 13,5-14,5 мільярда кубометрів палива на рік, а транзитні доходи скоротяться на 395-425 мільйонів доларів.

При цьому в Єврокомісії наполягають, що у разі надання "Газпрому" додаткових можливостей транзиту через OPAL "український" транзит не зменшиться. Більш того, віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович сказав, що продовження транспортування газу через Україну залишається стратегічним пріоритетом для ЄС.

І тим не менш, в середині листопада під час візиту до Швеції президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз ще раз обговорити політичні та економічні наслідки рішення Єврокомісії.

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