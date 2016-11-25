Нафта дешевшає в очікуванні зустрічі ОПЕК щодо заморожування видобутку

Світові ціни на нафту в п'ятницю знижуються, оскільки інвестори зайняли вичікувальну позицію напередодні зустрічі ОПЕК наступного тижня у Відні, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:32 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,92%, до 48,55 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,77%, до 47,59 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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У Відні 30 листопада відбудеться офіційна зустріч ОПЕК. Як очікується, на ній організація повинна прийняти остаточне рішення щодо угоди про обмеження свого рівня видобутку нафти. В кінці вересня картель на неформальній зустрічі в Алжирі погодив обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте по конкретним лімітам для кожної з країн організації домовленостей поки немає.

"Ціни на нафту топчуться на місці... Здається, інвестори просто стоять осторонь і чекають зустрічі ОПЕК у Відні наступного тижня", - цитує агентство Reuters слова неназваних аналітиків банку ANZ.