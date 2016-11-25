"Укрнафта" має намір інвестувати у видобуток нафти понад $100 мільйонів на рік у разі зниження ренти

Найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта" має намір інвестувати у видобуток нафти більш ніж 100 мільйонів доларів на рік у разі зниження ренти на видобуток нафти з 45% до 29% від товарної вартості сировини. Про це повідомив виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку "Укрнафти" Джонатан Поппер.

"Якщо ставки на видобуток нафти і газового конденсату буде знижено, ту економію, яку отримає компанія, вона готова реінвестувати в операційну діяльність... Зниження податків дасть нам додатковий ресурс для інвестицій", - сказав Поппер, додавши, що таким чином компанії вдасться спочатку стабілізувати, а потім і наростити видобуток нафти.

Виконавчий віце-президент по соціальному та екологічному розвитку Геннадій Радченко сказав, що компанія зможе реінвестувати близько 2,5-3 мільярдів гривень, або понад 100 мільйонів доларів на рік.

"100 мільйонів доларів інвестицій на рік дозволить нам стабілізувати видобуток нафти, а за 200 мільйонів доларів – ми реально зможемо збільшити виробництво", - сказав Радченко.

За словами Поппера, одним з чинників нинішньої тенденції падіння рівня видобутку нафти в Україні є надмірне оподаткування.

"В Україні одна з найвищих ставок ренти на видобуток нафти і газового конденсату в регіоні. На жаль, Україна менш приваблива для інвестицій у видобуток в порівнянні з сусідніми країнами", - додав Поппер.

Він підкреслив, що прогнозоване зниження податкових надходжень у 2017 році може становити близько 2-3 мільярди гривень, але, якщо ставки будуть знижені, компанія зможе через 3-4 року наростити обсяги видобутої нафти і таким чином збільшити відрахування в бюджет.

"Якщо продовжиться зниження обсягів видобутку, можна очікувати, що галузь припинить своє існування... Країна стане повністю залежна від імпорту нафтопродуктів. Це також буде супроводжуватися скороченням робочих місць", - зазначив Поппер.

Його позицію підтримав Радченко, повідомивши, що якщо оподаткування залишиться на нинішньому рівні, то видобуток нафти в 2017 році компанією скоротиться на 15%.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня голова компанії Марк Роллінс повідомив, що "Укрнафта" звернулася в державні органи з ініціативою про зниження ставки рентної плати за видобуток сирої нафти з нинішнього рівня в 45% до 29% від товарної вартості видобутої сировини.

За словами Роллінса, дана ініціатива не знаходить підтримки в Міністерстві фінансів, хоча її реалізація дозволить збільшити податкові надходження до бюджету в довгостроковій перспективі.

У середині листопада Поппер повідомив, що "Укрнафта" зможе збільшити видобуток нафти в два рази протягом 10 років за умови зниження ставки рентної плати до 29%.

23 листопада у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про внесення змін у Податковий кодекс із метою зниження з 1 січня 2017 року ставки рентної плати за видобуток нафти та конденсату.

Згідно статті 252 Податкового кодексу України, на сьогодні ставка рентної плати для нафти, видобутої на глибині до 5 тисяч метрів, становить 45% від товарної вартості, для глибини понад 5 тисяч метрів – 21%.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.