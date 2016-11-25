Білорусь знову вирішила підвищити тариф на транзит російської нафти

Білорусь має намір підвищити ціну на транзит російської нафти з 1 січня 2017 року на 20,5%, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в одному з нафтотранспортних підприємств РБ.

"Відповідні повідомлення до "Транснефти" направили "Гомельтранснефть Дружба" і "Полоцктранснефть Дружба", - сказав він.

Білорусь і Росія ніяк не можуть вирішити питання як ціни газу, так і постачання нафти. Недавній візит президента РБ в Москву не вирішив проблеми.

Читайте такожБілорусь переходить на азербайджанську нафту через недопостачання з РФРозбіжності сторін йдуть з початку року. Тоді прем'єр-міністр РБ Андрій Кобяков заявив, що тисяча кубометрів газу повинна коштувати 80 доларів, а не 132 долари (діюча ціна). Борг за російський газ за перше півріччя становить понад 270 мільйонів доларів.

Росія одразу заявила, що скоротить постачання нафти до кінця року на 5 млн тонн (за угодою на 2016-2024 рр. РФ повинна поставляти 24 млн тонн щорічно). Білорусь у жовтні підняла тариф на транзит російської нафти в 1,5 рази, але потім його скасувала.

Аналітики вважають, що зменшення постачання нафти в зазначених обсягах може привести до недоотримання білоруським бюджетом сотень мільйонів доларів і до прискорення темпів падіння ВВП.

Президент РБ Олександр Лукашенко підкреслив: «Ми телепаємося (інакше не скажеш) і вже кілька місяців не можемо домовитися щодо ціни на газ. У зв'язку з цим Росія знизила постачання нафти. Ми це сприймаємо як тиск, але тиску я не потерплю, і білоруси теж».

Президент додав, що доручив уряду оптимізувати участь країни в інтеграційних об"єднаннях на пострадянському просторі.

У жовтні прем'єри двох країн Дмитро Медведєв і Андрій Кобяков по телефону підтвердили домовленості віце-прем'єрів, згідно з якимм ціна на постачання російського газу до РБ залишається колишньою, однак, за словами білоруської сторони, Росія застосує «механізм міжбюджетної компенсації», щоб знизити фактично оплачувану Мінськом суму.

Експерти вважають, що поточна домовленість проіснує недовго. По-перше, якщо РФ піде на лібералізацію внутрішніх цін на газ, то будуть потрібні нові переговори. По-друге, контракт «Газпрому» на постачання газу Білорусі закінчується після 2017 року, тобто нинішня домовленість — напевно тільки на наступний рік.