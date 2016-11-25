Южно-Українська АЕС відключила від мережі другий енергоблок для проведення ремонту
Енергоблок №2 ЮУАЕС відключений від енергомережі для проведення ремонту терміном 91 день.
Південно-Українська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі енергоблок №2 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту тривалістю 91 день.
Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".
"24 листопада енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту тривалістю 91 день", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, під час ремонтної компанії планується провести середній ремонт реактора і завантаження в активну зону ядерного палива виробництва американсько-японської компанії Westinghouse, вивезти відпрацьоване паливо, а також провести ремонт циркуляційних насосів, парогенератора і турбогенераторів, трансформаторів та іншого обладнання.
"Енергоблоки №1 та №3 Южно-Української АЕС працюють без зауважень в заданому режимі", - також повідомляє прес-служба.
За інформацією "Енергоатому", радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень.
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Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.
За словами голови Держатомрегулювання Сергія Божка, в 2018 року енергоблок №3 Южно-Української АЕС буде повністю завантажений паливом Wesinghouse.
Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС – розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.
До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).