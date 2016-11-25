Український газ постачають до Криму з моменту його окупації і до останнього часу - ЗМІ

Поставки українського природного газу на територію АР Крим здійснювалися з моменту окупації півострова в 2014 році і до останнього часу.

Читайте також"Нафтогаз": газ із окупованого Криму до Генічеська не надходить, заяви про зворотне - неправдиві

Про це "ЕП" повідомило джерело в "Чорноморнафтогазі" (Сімферополь).

З його слів, мова йде про транспортування ресурсу, що видобувається на родовищі Стрілкове (Арабатська стрілка, Херсонської обл.). Останні два роки його поставка здійснювалась трубопроводом, що з'єднує Стрілецьку з родовищем Джанкойське (АР Крим).

На родовищі Стрілкове живиться кілька населених пунктів, найбільшим з яких є Генічеськ. За даними джерела "ЕП", надлишок, який залишається після задоволення їх потреб, передається на півострів і закладається в Глібовське підземне сховище.

За його даними, зрідка газ піднімається з "Глібовки" і передається у зворотному напрямку - на Арабатську стрілку. Ці поставки здійснюються рідше – тільки в піковий (зимовий) період попиту на газ у Генічеську.

Постачальником газу з української сторони на АР Крим є ПрАТ "Пласт", яке контролюється колишнім депутатом ВР Олександром Онищенком.

Постачальником з боку окупованого Криму – "Чорноморнафтогаз", захоплене Росією українське підприємство державної власності.

За даними "ЕП", в період окупації (навесні 2014 р.) "Пласт" і "Чорноморнафтогаз" підписали договір про спільну діяльність №272-14, на підставі якого вони по сьогоднішній день ведуть розробку згаданого Стрілкового (Херсонська обл.) і Архангельського (Крим) родовищ.

Протягом календарного року обсяги перетікань українського газу на територію захопленої АР Крим істотно відрізняються. У напрямку півострова вони складають від 35 тис. куб м газу/добу (в літній період) до 2 тис. куб м/добу (в теплий опалювальний сезон).

За даними ПАТ "Укртрансгаз", в даний час добове споживання газу Генічеськом становить 31,2 тис куб м, а місцевий видобуток на Арабатській стрілці продукує 33,6 тис. кубометрів блакитного палива.

Влітку 2014 року Верховна Рада прийняла Закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості ведення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", яким фактично було заблоковано товарне сполучення між материковою частиною країни і окупованою автономією.

Ввечері 12 листопада російські ЗМІ повідомили, що місто Генічеськ і Генічеський район Херсонської області почали отримувати газ з окупованого Криму.

Однак голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов заявив, що до міста не надходить "кримський" газ.