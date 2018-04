Коболєв нагадав про символічну дату: Україна рівно рік не купує газ у Росії

Сьогодні, 25 листопада, виповнився рівно рік, як Україна не закуповує газ в Росії. Про це нагадав голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв.

«Сьогодні пройшов перший рік в історії незалежної України, протягом якого ми не купили жодного кубічного метра газу в РФ. Подія досі символічна не тільки для українського, але й для європейського ринку газу, оскільки багато наших зарубіжних партнерів ще два роки тому вважали це неможливим», - написав у Facebook Коболєв.

За словами Коболєва, це вже історія, а його зараз більше цікавить майбутнє. «А для майбутнього ця подія є важливим доказом одного з головних принципів, якими керується наша команда: if there is a will, there is a way», - додав він.

«Рік без російського газу вдалося прожити за рахунок організованих альтернативних маршрутів поставок газу в Україну з Європи. Перші роботи було розпочато ще в 2009 році, після чергової кризи у відносинах з РФ. Далі рік за роком було проведено більш як сто зустрічей з європейськими партнерами, і перший реверсний маршрут почав працювати в листопаді 2012 року. Тому у нас подвійне свято - чотири роки з дня надходження перших молекул газу з Європи і один рік газової незалежності від Росії», - прокоментувала цю подію прес-служба компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

Рік серед постачальників «Нафтогазу» відсутнє ПАТ «Газпром». Це викликано відмовою російського монополіста від підписання додаткової угоди, яка, зокрема, передбачає, що сплачені кошти використовуються тільки для оплати нових поставок газу і тільки через контрольовані Україною пункти входу. Також додаткова угода скасовує дію принципу take-or-pay («бери-або-плати») в період його дії та встановлює гнучкий графік заявок і оплати газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

Також, за даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 млрд куб. м газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.

«Нафтогаз» в третьому кварталі поточного року закуповувала газ у європейських постачальників в середньому по 187 дол. за тисячу кубометрів.