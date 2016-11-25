ЄК пропонує провести газові переговори з Росією: "Нафтогаз" підтримав пропозицію

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» підтримує пропозицію віце-президента Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовіча про проведення тристоронніх переговорів за участю «Нафтогазу», Єврокомісії та Росії, під час яких планується обговорити питання транзиту газу через територію України та умови можливого відновлення імпорту «блакитного» палива з Росії.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Ми підтримуємо пропозицію пана Шефчовіча провести тристоронню зустріч у Брюсселі у зручний для сторін час», - йдеться в повідомленні.

Коментуючи питання транзиту російського газу через територію України, «Нафтогаз» заявив, що є найбільшим транзитером російського газу європейським споживачам і забезпечує високу якість доставки «блакитного» палива європейським споживачам.

«Ми забезпечуємо найбільш високу якість цієї роботи, незважаючи на неодноразові порушення контракту з боку «Газпрому». Україна прагне до повноцінної інтеграції з газовим ринком ЄС, тому безперебійний транзит є нашим пріоритетом», - повідомляє прес-служба.

У «Нафтогазі» запевнили, що в питанні імпорту газу для українського ринку компанія керується двома критеріями: ціна і надійність.

«Негнучкість російських колег щодо цих критеріїв призвела до того, що їх пропозиція не є конкурентною впродовж року. Якщо «Газпром» прагне повернутися в коло наших постачальників, ми готові обговорити прийнятні для цього умови», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна має намір зберегти і впевнено відстоювати статус держави – ключового транзитера російського газу в Європу. Також він повідомив, що на 25 листопада був запланований візит Шефчовіча до Москви для обговорення питань транзиту російського газу в Європу.

Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб м. За підсумками 2016 року компанія-оператор газотранспортної системи України очікує, що обсяг транзиту досягне 80 млрд куб. м. За січень-жовтень 2016 року транзит газу виріс на 20% – до 65,3 млрд куб. м.

За інформацією «Нафтогазу», 25 листопада 2016 року виповнюється рівно рік (365 днів), як Україна не закуповує газ у Росії.