Суперечливе рішення: Київ обговорить з ЄС доступ "Газпрому" до газопроводу в обхід України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

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"Досягнута домовленість ще раз сісти і у форматі консультацій за участю Європейської комісії провести аналіз того, що сталося", – сказав Єлісєєв.

Він також зазначив, що минулого понеділка питання про розширення використання «Газпромом» трубопроводу OPAL було порушено під час телефонної розмови президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Було домовлено, що вона (Меркель – УНІАН) ще раз подивиться на це питання... На її запит, ми передали відповідну аргументацію, чому цей проект є суперечливим і зачіпає в негативному сенсі інтереси України", – сказав Єлісєєв.

"Паралельно наша експертна делегація, зокрема, керівник «Нафтогазу України» проводить консультації з партнерами, в тому числі з нашими сусідніми країнами, щоб сформувати однодумців, команду країн, які зможуть спільно з нами поставити це питання вже в юридичну площину, якщо воно не буде вирішено у нормальний політичний спосіб", - сказав Єлісєєв.

Він зазначив, що на сьогодні позиція України в цьому питанні є безкомпромісною.

"Ми не маємо наміру поступатися нашими національними інтересами. Якщо ми не отримаємо адекватних аргументів із боку Європейської комісії, ми будемо рухатися далі, але цивілізованим шляхом", - сказав Єлісєєв.

За його словами, необхідно вирішити це питання по-партнерськи, щоб не входити у суперечність з положеннями Угоди про асоціацію та Угоди про енергетичне співтовариство.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня на прес-конференції в Брюсселі віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович сказав, що рішення Європейської комісії про надання доступу російському "Газпрому" до додаткових потужностей газопроводу OPAL буде ухвалено до 31 жовтня, відзначивши при цьому, що продовження транспортування газу через Україну після 2019 року залишається стратегічним пріоритетом для ЄС.

За словами представників ЄК, обсяги газу, які будуть доступні для поставки через OPAL для інших компаній, становитимуть 7,6-10 млрд куб. м

Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що рішення Єврокомісії про надання "Газпрому" доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL, що дає можливість об'єднати потужності "Північного потоку" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш ніж 290-320 млн дол. на рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL, побудований в 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», який постачає газ із Росії до країн ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 км, а потужність – 36,5 млрд кубометрів газу на рік.