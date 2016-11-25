Росія хоче продати Україні до 4 мільярдів кубів газу

Голова Міненерго Росії Олександр Новак в п'ятницю провів зустріч з віце-президентом Єврокомісії з енергетичних питань Марошем Шефчовичем в Москві, де вони обговорили можливість поставок цієї зими 1,5-4 млрд кубічних метрів російського газу до України.

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"Ми обговорюємо можливість поставок від 1,5 до 4 мільярдів кубічних метрів газу. Я хочу підкреслити, що ці поставки будуть здійснюватися в суворій відповідності з діючим контрактом", - відповів міністр енергетики РФ на питання про те, які обсяги газу можна поставити Україні, повідомляє Прайм.

Новак підкреслив, що поставки російського газу Києву будуть здійснюватися після передоплати.

Нагадаємо, Україна вже 365 днів не купує природний газ у російського газового монополіста «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». Це викликано відмовою російського монополіста від підписання додаткової угоди, яка, зокрема, передбачає, що сплачені кошти використовуються тільки для оплати нових поставок газу і тільки через контрольовані Україною пункти входу. Також додаткова угода скасовує дію принципу take-or-pay («бери-або-плати») в період його дії та встановлює гнучкий графік заявок і оплати газу.

В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.