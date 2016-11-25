Зустріч виробників нафти не відбудеться через відмову брати участь у ній Саудівської Аравії – ЗМІ

Зустріч представників ОПЕК з країнами, що не входять в картель, яка була запланована на понеділок, не відбудеться через відмову брати участь у ній Саудівської Аравії, пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

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Раніше в п'ятницю газета Financial Times повідомляла з посиланням на джерела, що Саудівська Аравія не візьме участь у зустрічі з країнами, що не входять в ОПЕК, яка запланована на понеділок. Королівство, за повідомленням джерела, вважає, що це безглуздо, поки члени картелю самі ще не досягли домовленості між собою, і взагалі сумнівається в необхідності проведення такої зустрічі, передає Прайм.

У кінці вересня ОПЕК на неформальній зустрічі в Алжирі погодила обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте щодо конкретних лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає. Остаточне рішення має бути прийнято на зустрічі ОПЕК 30 листопада у Відні. Картель розраховує на приєднання до заморожування і ряду інших країн, насамперед Росії.

При цьому, за повідомленням Bloomberg, у понеділок відбудеться нарада, на якій буде присутній ряд представників ОПЕК, оскільки, як очікується, деякі міністри почнуть прибувати до Відня в неділю. Міністри з Саудівської Аравії і Ірану приїдуть тільки у вівторок. Це залишить учасникам зустрічі час для переговорів перед формальним початком наради вранці в середу.

Крім того, міністр енергетики Алжиру зустрінеться в суботу в Тегерані з представниками Ірану для обговорення участі ісламської республіки в обмеженні видобутку, а Ірак підтвердив свою участь у скороченні видобутку, не уточнивши з якого базового рівня, передає агентство з посиланням на джерела.