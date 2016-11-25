В окупованому Криму може не вистачити потужності дизельних генераторів

Проте при перевірці місцева "влада" з'ясувала, що 134 установки відсутні або є непридатними для використання. Про це повідомив глава правління "Системного оператора" (диспетчер Єдиної енергосистеми Росії) Борис Аюєв, передають "Кримські новини".

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Він уточнив, що 383 установки – це ті, що виділені для забезпечення електропостачання при нормальному, а не аварійному режимі роботи.

Аюєв заявив, що в разі аварійних ситуацій будуть задіяні більше двох тисяч установок і резервних джерел живлення.

У вересні "влада" Севастополя обіцяла, що місто не буде страждати взимку від нестачі електроенергії.

Нагадаємо, зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».