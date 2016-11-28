У США експорт газу вперше за майже 60 років перевищив імпорт - WSJ

У США обсяг експорту природного газу вперше за майже 60 років перевищив його імпорт, пише The Wall Street Journal.

За даними компанії S&P Global Platts, яка досліджує торгівлю на ринках енергетики, в поточному місяці США експортували в середньому 210 млн кубометрів природного газу на добу, а імпортували — близько 190 млн кубометрів. При цьому наголошується, що експорт вже перевищував імпортовану сировину кілька днів у вересні.

Читайте такожЄК пропонує провести газові переговори з Росією: "Нафтогаз" підтримав пропозиціюАналітики вважають, що баланс експорту та імпорту природного газу в США незабаром може знову змінитися через наближення зими. У цей період споживання природного газу традиційно зростає.