Нафта дешевшає на тлі сумнівів в угоді щодо заморожування видобутку

Світові ціни на нафту в понеділок демонструють негативну динаміку на тлі сумнівів у тому, що країни ОПЕК на зустрічі у Відні 30 листопада укладуть остаточну угоду про обмеження свого рівня видобутку, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:03 вартість січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,1%, до 48,19 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 0,2%, до 45,97 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У Відні В середу, 30 листопада, відбудеться офіційна зустріч ОПЕК. Як очікується, на ній організація повинна прийняти остаточне рішення щодо угоди про обмеження своєї здобичі нафти. В кінці вересня картель на неформальній зустрічі в Алжирі погодив обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, проте за конкретним лімітів для кожної з країн організації домовленостей поки немає.

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"Організація також розраховує на приєднання до заходів щодо стабілізації ринку і ряду інших нафтовидобувних країн, передусім Росії. Тим не менш, у п'ятницю ЗМІ повідомили, що зустріч представників ОПЕК з країна, що не входять до картелю, яка була запланована на понеділок, не відбудеться через відмову брати участь в ній Саудівської Аравії", - підкреслює видання.

У неділю міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фалих (Khalid al-Falih) заявив, що представники королівства вирішили не брати участі у цій зустрічі зважаючи зберігається відсутності консенсусу між країнами ОПЕК. разом з тим, він закликав країни, які не є членами ОПЕК, дотримуватися курсу на зниження обсягів видобутку нафти.

"Скасування зустрічі (входять і не входять в ОПЕК країн - ред.) підкреслює розбіжності, які залишаються всередині ОПЕК", - цитує агентство Reuters думку неназваних аналітиків Morgan Stanley. Разом з тим, експерти банку вважають, що в тому чи іншому вигляді угоду буде укладено.