Хмельницька АЕС підключила другий енергоблок до мережі

Хмельницька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", 28 листопада підключила до мережі енергоблок №2 після проведення планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"28 листопада 2016 року в 00:53 енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після завершення планово-попереджувального ремонту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ремонтної кампанії був здійснений капітальний ремонт першого парогенератора і головного циркуляційного насоса, гидроемкостей системи аварійного охолодження активної зони (САОЗ-1), другого циліндра низького тиску, циркуляційного насоса.

Крім того, на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС здійснено середній ремонт реакторної установки; каналів систем безпеки; тепломеханічного та електротехнічного обладнання; засобів теплової автоматики і вимірювань; контрольно-профілактичні роботи на системі попереднього напруги захисної оболонки.

Читайте також"Енергоатом" хоче залучити європейського постачальника реакторної установки для добудови Хмельницької АЕС

Згідно розробленого графіку проведено експлуатаційний контроль металу обладнання та трубопроводів; роботи з продовження ресурсу обладнання.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня енергоблок №2 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.