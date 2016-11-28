Україна з початку опалювального сезону використовувала 1 мільярд кубів газу

Україна з початку опалювального сезону (13 жовтня) відібрала з підземних сховищ (ПСГ) 1 мільярд кубометрів природного газу, повідомила прес-служба державної компанії-оператора ГТС україни "Укртрансгаз".

Згідно з повідомленням, станом на 28 листопада в ПСГ знаходиться 13,698 мільярда кубометрів газу. "Газ відбирається на 8 ПСГ в оптимальному добовому режимі 34 мільйони кубометрів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що поточного року в українські газосховища було закачано 6,4 мільярда кубометрів газу.

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Таким чином, опалювальний сезон було розпочато з запасами в 14,7 мільярда кубометрів природного газу проти 17,1 мільярда кубометрів минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мали скласти не менше 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

16 жовтня Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір.