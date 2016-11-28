Україна з початку року імпортувала з Швеції 36% ядерного палива

Україна за 9 місяців 2016 року імпортувала 35,9% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо для роботи реакторів АЕС (Твелів), зі Швеції, і 64% - з Росії.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Єдиним постачальником ТВЕЛів з Швеції є американо-японська компанія Westinghouse, з Росії - дочірня компанія держхолдингу "Росатом" - "ТВЕЛ".

За даними Держстату, з Росії було імпортовано ТВЕЛів масою 188,1 тонни на суму 266,7 мільйона доларів, а з Швеції – 105,7 тонни вартістю 100,6 мільйона доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2014 році закупила ядерного палива на загальну суму 628,2 мільйона доларів, зокрема, з Росії – на 588,8 мільйона доларів, Швеції – на 39,3 мільйона доларів. У 2015 році для українських АЕС було закуплено палива російського виробництва на 610,9 мільйона доларів, і шведського виробництва – на 32,7 мільйона доларів.

За перше півріччя 2016 року Україна імпортувала 41,6% тепловиділяючих елементів виробництва Westinghouse, і 58,4% - "ТВЕЛ".

В рамках програми диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України, в 2016 році планувалося придбати більше третини палива у Westinghouse.

У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

Глава Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля відзначали, що Україна планує в 2016 році використовувати паливо Westinghouse на трьох блоках АЕС з 15 працюючих. Крім того, у лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива виробництва Westinghouse.

У 2018 році "Енергоатом" планує заповнити активну зону одного з реакторів виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши їм російське паливо від компанії "ТВЕЛ".

Довідка УНІАН. По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.