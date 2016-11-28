Южно-Українська АЕС підключила до мережі третій енергоблок

Южно-Українська АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі енергоблок №3, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"28 листопада 2016 року в 12:45 енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після успішного усунення несправностей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що перший енергоблок працює в заданому режимі, а на другому енергоблоці триває середній планово-попереджувальний ремонт.

"Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень", - відзначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 27 листопада о 13:45 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для виявлення та усунення причин спрацювання аварійного захисту реактора.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).