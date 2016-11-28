Єврокомісія висунула умову "Газпрому" щодо використання OPAL

Заступник глави правління «Газпрому» Олександр Медведєв повідомив, що компанія прийняла зміни, внесені Єврокомісією в угоду щодо OPAL, передає "Комерсант".

Медведєв уточнив, що ЄК виставила вимоги до німецького регулятора по внесенню зміни, і ці вимоги «Газпромом» були отримані.«Детально проаналізували і прийшли до висновку, хоча краще не стикатися з односторонньою зміною узгоджених раніше умов, а якщо міняти, то міняти в результаті переговорів, не приймаючи такого стилю поведінки. Міллер нам погодив, і ми виходимо на підписання»,— сказав Медведєв.

Читайте такожСуперечливе рішення: Київ обговорить з ЄС доступ "Газпрому" до газопроводу в обхід УкраїниВін пояснив, що, коли на зміненому варіанті угоди з'являться всі потрібні підписи, «це відкриє шлях до того, що в січні потужності OPAL будуть розподілятися в відповідності з цією угодою». «Ми зможемо використовувати більше потужностей, ніж зараз. Це залежить від результату аукціону, але ми плануємо, що до 90% OPAL ми зможемо отримувати за цією процедурою»,— зазначив заступник глави «Газпрому».

27 жовтня т. р. «Газпром» через два роки переговорів домігся від Брюсселя дозволу на доступ як мінімум до 90% потужностей газопроводу OPAL, по якому в Німеччину та Австрію поставляється газ з труби Nord Stream. У 2014 році Єврокомісія заборонила «Газпрому» використовувати більше половини потужностей OPAL, але тепер вивела з-під норм третього енергопакету ЄС ще 40% відводу.

Як передавав УНІАН, за словами представників ЄК, обсяги газу, які будуть доступні для поставки через OPAL для інших компаній, складуть 7,6-10 млрд куб. м.

Раніше «Нафтогаз України» повідомив, що рішення Єврокомісії про надання "Газпрому" доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL, що дає можливість об'єднати потужності "Північного потоку" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290-320 млн дол. у рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Німецький газопровід OPAL, побудований в 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», який постачає газ із Росії в країни ЄС. Загальна довжина газопроводу складає 470 км, а потужність – 36,5 млрд кубометрів газу в рік.