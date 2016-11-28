Bloomberg підрахував, яка ціна на нафту потрібна країнам-виробникам для бездефіцитного бюджету

Агентство Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного валютного фонду (МВФ) і підрахунки інвестбанків оцінило, при якій ціні на нафту країнами ОПЕК і Росії вдасться збалансувати свої бюджети, повідомляє Росбалт.

Зокрема, Кувейту для того, щоб впоратися з бюджетним дефіцитом в 2016 році вистачить середньої ціни 47,8 долара за барель. Це менше, ніж коштував барель Brent на біржі ICE в понеділок вдень (48,05 долара). Влада Кувейту традиційно виступають за обмеження нафтовидобутку, підтримуючи своїх союзників з Саудівської Аравії.

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Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) для збалансування бюджету потрібно, щоб ціна бареля піднялася до 58,6 долара за барель, Катару — до 62,1 долара, а Саудівської Аравії — до 79,7 долара, вказує Bloomberg з посиланням на дані МВФ. У 2015 році дефіцит бюджету Саудівської Аравії на тлі низьких цін на нафту досяг максимуму з 1991 року, склавши 97 мільярдів доларів, або 15% ВВП.

Ірану для того, щоб збалансувати свій бюджет, необхідна ціна в 55,3 долара за барель. Проте Іран більше зацікавлений у поверненні своєї частки на світовому нафтовому ринку, яка скоротилася за час дії введених США та ЄС санкцій, а тому домагається надання йому можливості і далі збільшувати видобуток.

Виключення з системи обмежень ОПЕК просять і влада Іраку, що вказують на несправедливість вимог про урізання обсягів нафтовидобутку, яка служить основним джерелом доходів для країни, що веде війну з екстремістами "Ісламської держави". За оцінкою МВФ, Іраку для збалансування бюджету необхідно підвищення світових цін на нафту до 58,3 долара за барель.

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Алжир гостро потребує підвищення світових цін на нафту, оскільки його бездефіцитність бюджету, за даними МВФ, може забезпечити лише ціна вище 90,6 долара за барель, пише Bloomberg. Влада цієї країни домагається прийняття ОПЕК погодженого вирішення, заради якого згодна навіть надати окремим країнам певні пільги.

Гостріше стоїть питання для Еквадору та Венесуели, яким, за даними UBS, для перемоги над дефіцитом необхідне зростання світових цін на нафту до 104,69 долара та 117,5 долара відповідно.

Росії ж, підрахували в Bloomberg, для виходу на бездефіцитність бюджету необхідне підвищення середньої ціни на нафту до 69 доларів за барель. Ще у вересні президент РФ Володимир Путін заявляв, що на країну влаштовує нинішній рівень цін, хоча "можна було б і трохи вище". 26 листопада голова Міненерго Олександр Новак заявив, що Росія підтримає позицію ОПЕК, тільки якщо країни картелю досягнуть загального єдиного консенсусу всередині організації.