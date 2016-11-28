Трудовий колектив "Укрнафти" закликає уряд знизити ренту на видобуток нафти

Про це йдеться у зверненні комітету до влади, текстом якого володіє УНІАН.

«Ми твердо переконані, що держава має зробити крок назустріч нафтовикам і встановити справедливий розмір ренти на нафту і конденсат на рівні ренти на газ, тобто 29% для покладів глибиною до 5 тис. метрів і 14% – для покладів глибше 5 тис. метрів. Закликаємо вас прийняти рішення негайно і знизити податкове обкладання вже в 2017 році і не допустити руйнівних наслідків для нашої компанії і всій нафтовидобувної галузі», – йдеться в листі.

В профспілці зазначили, що нині діють високі ставки ренти були тимчасово введені в 2014 році, коли світові ціни на нафту перевищували 100 доларів за барель.

«Сьогодні, коли світові ціни знизилися майже в три рази, надмірні податки позбавляють компанію інвестиційних ресурсів. За 9 місяців цього року «Укрнафта» виділила на реалізацію інвестиційної програми всього 391 млн грн – це 15% від мінімального рівня. У той же час компанія сплатила до бюджету 5,3 млрд грн податків, основну частину яких складає рента», – сказано у зверненні.

Також наголошується, що в останні роки через високе оподаткування в Україні знижується видобуток нафти.

«Інвестиції майже припинилися, інвестори йдуть в сусідні країни, де оподаткування в рази нижче, ніж в Україні», – наголошується в листі. При цьому у профспілці нагадали, що Україна сьогодні на 80% залежна від імпорту нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» прогнозувала зниження рівня видобутку сирої нафти в 2017 році на 15% у зв'язку з високим рівнем оподаткування і невирішеним питанням податкової заборгованості компанії.

В кінці жовтня 2016 року голова правління компанії Марк Роллінс звернувся до державних органів з ініціативою знизити ставки рентної плати за видобуток сирої нафти з нинішнього рівня в 45% до 29%. На думку Роллинса, всупереч побоюванням Мінфіну, зниження ренти дозволить збільшити податкові надходження до бюджету в довгостроковій перспективі. Також виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку «Укрнафти» Джонатан Поппер повідомив, що компанія готова направити отримані від зниження податків гроші на інвестиції (близько 100 млн дол. у рік) для стабілізації та нарощування видобутку нафти.

24 листопада у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про внесення змін у Податковий кодекс із метою зниження з 1 січня 2017 року ставки рентної плати за видобуток нафти та конденсату.

На сьогоднішній день розмір рентної плати за використання надр для видобутку нафти та конденсату на глибині до 5 тис. м становить 45%, для більш глибоких покладів – 21%. Ставки ренти за видобуток природного газу становлять 29% і 14% відповідно.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.