Яценюк: У першому кварталі очікуємо остаточне рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газпрому"

По завершенні зустрічі лідер "Народного фронту" повідомив, що обговорювалися питання, зокрема, енергетичної безпеки.

Він нагадав, що українська сторона подала до суду на російський "Газпром": "У першому кварталі наступного року очікуємо фінальне рішення Стокгольмського арбітражу".

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Арсеній Яценюк наголосив, що проект "Північний потік-2", проти якого виступала Україна, зараз заблокований.

Водночас він підкреслив, що рішення Європейської Комісії про надання дозволу "Газпрому" на дозавантаження газогонуOPAL "не відповідає Третьому енергетичному пакету і суперечить інтересам як України, Польщі і Словаччини, так і ЄС загалом".

"Необхідно в найкоротші терміни знайти рішення, оскільки Україна буде позбавлена до 20% транзиту російського газу територією України, так само як і Словаччина. І відповідно будуть зменшені доходи польських партнерів", - сказав лідер "Народного фронту".

Він також нагадав, що протягом двох років з допомогою Європейської комісії були підписані тристоронні угоди між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією щодо зимового пакету і постачання газу: У цьому році ми сподіваємось, що це також вдасться".

Триденний візит Арсенія Яценюка до Брюсселя - це продовження серії міжнародних зустрічей лідера "Народного фронту".

Заплановані його зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Головою Європейського Парламенту Мартіном Шульцем, із високими представниками Європейської Комісії, а також президентом Європейської Народної партії Джозефом Даулем.

На запрошення Атлантичної Ради Арсеній Яценюк виступить як основний промовець на міжнародній конференції "Війна на Сході України: військовий конфлікт, дипломатія та гуманітарна криза", яка відбудеться у приміщенні Європейського парламенту за участю представників політичних, дипломатичних та експертних середовищ.