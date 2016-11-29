Ціна нафти впала нижче $48 напередодні засідання ОПЕК

На світових торгах у вівторок, 29 листопада, ціни на нафту знизилися на тлі сумнівів, що Організація країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) на зустрічі в середу зможе домогтися серйозного скорочення видобутку для приборкання світового перенасичення і підтримки вартості чорного золота, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent торгуються по $47,76 за барель, що на 1 відсоток нижче попереднього закриття. Ф'ючерси на американську марку WTI знизилися на 0,91 відсотка, до $46,65 за барель.

Читайте такожBloomberg підрахував, яка ціна на нафту потрібна країнам-виробникам для бездефіцитного бюджетуКраїни-члени ОПЕК у середу, 30 листопада, проведуть офіційну зустріч у Відні, де обговорять заплановане скорочення виробництва в спробі обмежити глобальне перенасичення, яке тисне на ринки і призвело до зниження цін на нафту більш ніж удвічі з 2014 року.

На тлі сильної невизначеності напередодні саміту волатильність цін на нафту, як очікується, буде високою.

Серед країн-членів організації зберігаються розбіжності про те, як сильно кожна з них повинна скоротити видобуток.