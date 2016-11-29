Енергоатом першим в Україні сертифікував систему управління за трьома міжнародними стандартами

В результаті злагодженої роботи персоналу відокремлених підрозділів та Дирекції Компанії продемонстровано і підтверджено відповідність вимогам:

- EN ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги»;

- EN ISO 14001:2004 «Системи екологічного управління. Вимоги і рекомендації по застосуванню»;

- BS OHSAS 18001:2007 «Система управління гігієною і безпекою праці».

Тим самим НАЕК «Енергоатом» ще раз підтвердив виконання умов Кредитної Угоди з ЄБРР і Євратом про спільне фінансування Комплексної програми підвищення безпеки АЕС (у розрізі Плану екологічних та соціальних заходів).

В ході вручення сертифікатів аудитори відзначили відкритість, доброзичливість персоналу і його високу компетенцію, результативність роботи трудового колективу і керівництва підприємства, а також - високу культуру і виробничу дисципліну працівників Компанії.

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський подякував аудиторам і персоналу Компанії за проведену роботу та побажав подальших успіхів у розвитку і зміцненні системи управління - для забезпечення безпеки АЕС і досягненні стратегічних цілей Компанії.

Довідка. В аудиторську групу входили: Сергій Давиденко, Костянтин Доценко, Андрій Туцький, Антон Сінято, Володимир Пилипенко, Тетяна Ганькевич, Тетяна Ботвиновська, Павло Фещенко, Володимир Жуковський і Віталій Рябикін.

Починаючи з 2006 року сертифікація системи управління в Компанії виконувалася тільки за стандартами EN ISO 9001:2008 та ЕN ISO 14001:2004 для окремих відокремлених підрозділів (за їх видами діяльності), а з 2012 року - і для Дирекції Компанії.

В даний час Енергоатом сертифікував систему управління як єдину (інтегровану) в таких областях:

- Виробництво електричної і теплової енергії

- Забезпечення постійної готовності до швидких дій в разі виникнення ядерних і радіаційних аварій

- Виконання ремонтних, монтажних і реконструкційних робіт

- Розробка, проектування і виготовлення обладнання, пристроїв і спеціальних засобів

- Інженерна і науково-технічна підтримка

- Капітальне будівництво

- Забезпечення і управління ресурсами