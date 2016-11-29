Енергоатом першим в Україні сертифікував систему управління за трьома міжнародними стандартами
У період з 29 серпня по 18 листопада 2016 року аудиторськими групами ТОВ «Інтернешнл Менеджмент Сервіс» ‒ представником сертифікаційного органу TÜV NORD CERT GmbH (Німеччина) в Україні ‒ у всіх відокремлених підрозділах та Дирекції Компанії проводилася перевірка інтегрованої системи управління НАЕК «Енергоатом» ‒ як єдиної юридичної особи.
В результаті злагодженої роботи персоналу відокремлених підрозділів та Дирекції Компанії продемонстровано і підтверджено відповідність вимогам:
- EN ISO 9001:2008 «Системи управління якістю. Вимоги»;
- EN ISO 14001:2004 «Системи екологічного управління. Вимоги і рекомендації по застосуванню»;
- BS OHSAS 18001:2007 «Система управління гігієною і безпекою праці».
Тим самим НАЕК «Енергоатом» ще раз підтвердив виконання умов Кредитної Угоди з ЄБРР і Євратом про спільне фінансування Комплексної програми підвищення безпеки АЕС (у розрізі Плану екологічних та соціальних заходів).
В ході вручення сертифікатів аудитори відзначили відкритість, доброзичливість персоналу і його високу компетенцію, результативність роботи трудового колективу і керівництва підприємства, а також - високу культуру і виробничу дисципліну працівників Компанії.
Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський подякував аудиторам і персоналу Компанії за проведену роботу та побажав подальших успіхів у розвитку і зміцненні системи управління - для забезпечення безпеки АЕС і досягненні стратегічних цілей Компанії.
Довідка. В аудиторську групу входили: Сергій Давиденко, Костянтин Доценко, Андрій Туцький, Антон Сінято, Володимир Пилипенко, Тетяна Ганькевич, Тетяна Ботвиновська, Павло Фещенко, Володимир Жуковський і Віталій Рябикін.
Починаючи з 2006 року сертифікація системи управління в Компанії виконувалася тільки за стандартами EN ISO 9001:2008 та ЕN ISO 14001:2004 для окремих відокремлених підрозділів (за їх видами діяльності), а з 2012 року - і для Дирекції Компанії.
В даний час Енергоатом сертифікував систему управління як єдину (інтегровану) в таких областях:
- Виробництво електричної і теплової енергії
- Забезпечення постійної готовності до швидких дій в разі виникнення ядерних і радіаційних аварій
- Виконання ремонтних, монтажних і реконструкційних робіт
- Розробка, проектування і виготовлення обладнання, пристроїв і спеціальних засобів
- Інженерна і науково-технічна підтримка
- Капітальне будівництво
- Забезпечення і управління ресурсами