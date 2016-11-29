Введення RAB-регулювання підвищить інвестиційну привабливість електроенергетики - експерти

Таку думку у вівторок, 29 листопада, висловив Президент Асоціації операторів розподільчих електромереж України Віталій Григоровський під час виступу на засіданні експертного круглого столу на тему «Інвестиційні перспективи української енергетики: приватизація, тарифне регулювання, антикризове реагування».

«Наша асоціація висловлювалася кілька разів на цю тему. Черговим приводом був виступ голови ФДМУ про перенесення термінів приватизації шести обленерго. Ті аргументи, якими оперував пан Білоус, ми абсолютно підтримуємо. Тому що введення RAB-регулювання - це чіткий і ясний сигнал потенційному інвестору. Він, інвестор, розуміє, що держава робить певні кроки назустріч. Відповідно, продажна ціна об'єкта приватизації в цьому випадку різко зростає, а ФДМУ веде справу до можливої ​​максимізації надходжень до держбюджету», - заявив Віталій Григоровський.

Минулого тижня глава Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус повідомив про перенесення приватизації шести обленерго на початок 2017 року. Аргументація чиновника полягала в тому, що приватизація енергорозподільчих держактивів можлива тільки після законодавчих змін, що стимулюють власників обленерго інвестувати кошти в ремонт і модернізацію мереж, комунікацій і обладнання, тобто після введення RAB-регулювання.

«Приватизація - це шанс залучити гроші в бюджет, шанс створити базу для інтересів західних країн, сприятливий клімат для держав - інвесторів», - сказав під час засідання Президент Енергетичної Асоціації України Василь Котко. Він упевнений в тому, що фактор незавершених реформ є одним секторальних ризиків для бізнесу, готового вкладати гроші у вітчизняну електроенергетику.

«Немає методології тарифоутворення. Поки методології не буде, ніхто серйозний не прийде», - зазначив Василь Котко.

Цю ж думку розвинув незалежний експерт з питань енергетики Валентин Землянський. «Держава не створює чіткі та прогнозовані правила гри», - зазначив він.

Окремі учасники заходу відзначали непослідовність дій влади в даному питанні. Зокрема, Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко звертав увагу на те, що підвищення тарифів на електроенергію не повинно було передувати реформування ринку.

«Підняття тарифів не допомогло ні бізнесменам, ні економіці, ні реформам», - підкреслив експерт.

Більш того, досвід деяких європейських країн показує, що введення RAB-регулювання в довгостроковій перспективі може навіть посприяти зниженню тарифів.

«Одна з перших країн, в якій почали застосовувати цей метод, була Великобританія... В Англії, коли вводили RAB-регулювання, воно було дуже жорстким. Був навіть встановлений спеціальний податок з тим, щоб не допустити отримання компаніям надприбутки. Цей податок проіснував дуже недовго. Тому що британська влада зрозуміла (а слідом за ними по цьому ж шляху пройшли й інші європейські країни): забезпечення інвестиційної привабливості та створення прозорих правил гри в електроенергетиці та, зокрема, в сегменті розподілу - це, перш за все, консенсус між владою і бізнесом в інтересах споживача», - акцентував увагу Віталій Григоровський.

Незалежний галузевий експерт Дмитро Григор'єв підтвердив, що у Великій Британії після введення RAB-регулювання на першому етапі було зафіксовано незначне зростання роздрібних тарифів, однак згодом торгівля електроенергією стала здійснюватися за нижчими цінами.

«В результаті переходу на RAB-тариф інвестор отримає гарантії від держави, споживач отримає зниження ціни на електроенергію», - сказав Дмитро Григор'єв.

Саме такий шлях має обрати для себе і Україна. «Якщо ми не перейдемо на RAB-регулювання, то залишимося на задвірках Європи і відстанемо назавжди», - висловив упевненість член громадської ради НКРЕКУ Сергій Дубовик.

Схожої думки дотримується і заступник директора з комерційної діяльності «ДТЕК Енерго» Іван Гелюх. «Що дасть стимулююче тарифоутворення? Це дасть прогнозованість для інвестора. Це дасть чіткі вимоги від держави до інвестора, що повинні зробити, яку якість продукту вони повинні дати, що має стати краще у людей, і як держава буде це контролювати», - підкреслив експерт.