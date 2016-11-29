Питання скасування формули "Роттердам +" буде розглядатися 1 грудня - рішення суду

Про це йдеться в ухвалі Окружного адміністративного суду Києва від 7 вересня 2016 року, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень України.

«Закінчити підготовче провадження по справі та призначити адміністративну справу до судового розгляду в судовому засіданні. Призначити судове засідання на 1 грудня 2016 року», - йдеться в ухвалі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

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За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, яку він озвучив на засіданні парламентського комітету з питань ПЕК 14 червня 2016 року, гранична ціна на вугілля буде формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс доставка»). На думку НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

21 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що має намір більш детально розібратися з використанням формули «Роттердам плюс» при закупівлі вугілля. У відповідь на доручення Гройсмана розібратися з формулою ціни на вугілля 13 липня 2016 року міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Міненерговугілля закладає в основу ціни вугілля для вітчизняних споживачів середню вартість палива на біржі в Польщі, а не в голландському Роттердамі, як пропонувалося раніше.

На початку вересня Герус подав в суд позов про визнання незаконною та скасування постанови НКРЕКП, яким була впроваджена формула ціноутворення на вугілля для потреб енергетики «Роттердам плюс доставка». На його думку, ця формула не дала обіцяного ефекту щодо незалежності та гарантованості в постачанні вугілля, а призводить до необґрунтованого зростання тарифів на електроенергію, в основному для непобутових споживачів (бізнес-сектор і бюджетні організації), а також до збільшення значення перехресного субсидування на ринку електроенергії, коли одні споживачі платять за інших.

Герус був членом НКРЕКП з кінця серпня 2014 року до кінця червня 2015 року, тобто до пропозиції і введення формули "Роттерам плюс доставка".