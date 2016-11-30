Ціни на нафту зростають після падіння напередодні

Світові ціни на нафту в середу перейшли до зростання після падіння днем раніше майже на 4% на тлі очікування підсумків зустрічі ОПЕК, яка відбудеться пізніше у Відні, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:46 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,70%, до 47,65 долара за барель. Ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,57%, до 45,49 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У Відні 30 листопада відбудеться офіційна зустріч ОПЕК, на якій організація може остаточно вирішити питання про обмеження свого рівня видобутку нафти. Наприкінці вересня картель на неформальній зустрічі в Алжирі погодив обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів нафти на добу, але за конкретними лімітами для кожної з країн організації домовленостей поки немає.

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"При цьому невизначеність, що склалася навколо того, чи зможуть країни ОПЕК досягти підсумкового угоди, зберігається. У вівторок ЗМІ повідомили, що Іран планує "заморозити" видобуток на початку 2017 року після того, як поверне собі частку на ринку. Разом з тим міністр нафти Ірану Біжан Зангане заявив, що його країна не готова піти на скорочення виробництва", - підкреслює видання.

"На думку Зангане, в першу чергу, знизити обсяг виробництва нафти повинні країни, що збільшили його, поки Іран знаходився під міжнародними санкціями. Зокрема, у вівторок Іран в листі ОПЕК заявив, що хоче, щоб Саудівська Аравія знизила свій рівень видобутку нафти на 1 мільйон барелів на день", - повідомляється з посиланням на джерела, знайомі із змістом листа. Це набагато більше, ніж пропонує Ер-Ріяд, зазначили співрозмовники агентства.

"Ми очікуємо, що ОПЕК досягне домовленості... На нашу думку, настрій ОПЕК на досягнення угоди залишається сильним", - цитує агентство Reuters думку неназваних аналітиків банку ANZ.