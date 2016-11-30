У Росії заявляють, що готові відмовитися від ідеї заморозки видобутку нафти

Росія зацікавлена в заморожуванні видобутку нафти, однак готова відмовитися від цієї ідеї, розповіли «Известиям» два джерела, знайомі з планами Міненерго.

За словами одного з них, для російської економіки ефективніше було б не брати участь в заморожуванні, тому що для країни це фактично означає скорочення видобутку нафти.

Читайте такожBloomberg підрахував, яка ціна на нафту потрібна країнам-виробникам для бездефіцитного бюджетуЗа словами іншого співрозмовника «Известий», заморозка носить чисто номінальний характер і, враховуючи те, що Росія в останні півтора місяці видобуває нафту на максимальних рівнях, а ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) протягом кількох років не дотримується встановлених квот, ця міра навряд чи зможе активно вплинути на балансування нафтового ринку. До того ж, зазначає джерело, заморожування на поточному рівні видобутку фактично означатиме його скорочення, так як в 2017 році Росія планує збільшувати виробництво нафти.

У Міненерго «Известиям» пояснили позицію міністерства, пославшись на заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака. «Згідно з планами компаній передбачено зростання видобутку на 200-300 тис. барелів. Для нас це, по суті, скорочення на 200-300 тис. барелів, тому що у нас передбачено зростання», - сказав Новак. Він зазначав, що в Росії послідовна позиція, яка передбачає заморожування, а не скорочення видобутку нафти в країні.

29 листопада в Москві міністр вуглеводнів і гірничорудної промисловості Венесуели Эулохіо Дель Піно і міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа провели переговори з міністром енергетики РФ Олександром Новаком. В російському Міненерго не прокоментували підсумки цієї зустрічі.

30 листопада відбудеться чергове засідання ОПЕК, на якому очікується досягнення остаточної домовленості щодо обмеження нафтовидобутку країнами картелю. За підсумками переговорів в Алжирі в кінці вересня учасники організації домовилися утримувати видобуток в діапазоні 32,5–33 млн барелів на добу.

Передбачається, що збереження видобутку на певному рівні дозволить збалансувати попит і пропозицію на світовому ринку нафти, і забезпечить зростання цін на неї.

Рішення про замороження, безумовно, підтримає ціну, однак кардинальних змін ринку не принесе, вважають аналітики.

Аналітик Raiffeisenbank Андрій Поліщук відзначає, що домовленість по заморожуванню нафтовидобутку може вплинути тільки на темпи балансування попиту і пропозиції на ринку нафти.

У щоденному огляді Raiffeisenbank зазначається, що шанси на успіх переговорів країн ОПЕК невеликі. «Судячи з відсутності новин у ЗМІ, всередині ОПЕК зберігаються великі розбіжності щодо скорочення видобутку, при цьому міністр енергетики Саудівської Аравії припустив, що видобуток міг би залишитися незмінним, мабуть, з розрахунком на відновлення попиту, насамперед, з боку США», - йдеться в огляді.