Данилюк розповів, як "Нафтогаз" може досягти планових беззбиткових показників

Затверджений урядом фінансовий план державного енергетичного холдингу "Нафтогаз України" на 2016 рік передбачає досягнення показників беззбитковості підприємства, повідомив за підсумками засідання уряду міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Зокрема, відповідаючи на питання про те, чи передбачає фінплан холдингу нульовою збиток, міністр відповів: "Так (припускає - УНІАН). Але всі інші показники краще прокоментує Міністерство економічного розвитку і торгівлі", - сказав міністр.

Він також пояснив, що на підтримку беззбитковості держхолдингу прийнято і інше рішення уряду - про можливості рефінансування корпоративного боргу. "Все дуже просто. Нами було прийнято рішення про розстрочення платежів за комунальні послуги (відповідне рішення уряд прийняв у середині жовтня в допомогу сім'ям, які не мають субсидії - УНІАН). І для того, щоб "Нафтогаз" міг спокійно пройти цю ситуацію (здійснювати платежі і надавати послуги - УНІАН), ми знайшли механізм та затвердили його", - сказав Данилюк, також не розкриваючи деталей прийнятого рішення.

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Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

2015 року уряд ініціював реформу "Нафтогазу" з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам. Тоді ж - 2015 року - Кабмін ініціював передачу "Нафтогазу" з управління Міненерговугілля в управління Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Навесні поточного року було завершено формування наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Поділ "Нафтогазу" - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку представляли різні моделі функціонування компанії.

22 вересня 2016 року Кабмін прийняв постанову, якою вивів держхолдинг "Нафтогаз України" з підпорядкування Мінекономрозвитку і перепідпорядкував собі з тим, щоб надалі колегіально здійснювати управління компанією. Крім того, Кабінет міністрів України затвердив план реструктуризації "Нафтогазу України", що передбачає передачу під окрему юрисдикцію новим компаніям-операторам діяльності з транспортування та зберігання природного газу.