"Нафтогаз" отримав держгарантії для кредиту в $500 мільйонів на закупівлю газу

Кабінет міністрів України схвалив надання державному енергохолдингу «Нафтогаз України» державних гарантій у розмірі близько 500 млн дол. для залучення кредиту Світового банку на закупівлю та закачування природного газу в осінньо-зимовий період. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Читайте такожУ "Нафтогазі" пояснили, куди спрямують отриманий кредит у $500 мільйонів

Представляючи необхідність надання гарантій, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів зазначив: «Йдеться про надання держгарантій на суму до 500 млн дол. або еквівалент суми в євро".

"Проект дозволить сформувати стабілізаційний енергетичний фонд і забезпечить фінансовими ресурсами на осінньо-зимовий період», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня рада виконавчих директорів Світового банку затвердила гарантію на 500 млн дол. США, надану Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР). Після цього, 19 жовтня, Світовий банк опублікував повідомлення про надання гарантії на 500 млн дол. «Нафтогазу України» для покращення комерційних і фінансових можливостей закупівлі газу.

2 листопада Кабмін уповноважив міністра фінансів Олександра Данилюка на підписання договору про гарантії відшкодування кредиту на закупівлю газу між Україною та МБРР (є структурою Світового банку) на 500 млн дол.

На початку листопада «Нафтогаз України» заявляв, що розраховує до грудня підписати зі Світовим банком кредитні гарантії на 500 млн дол. для закупівлі природного газу для проходження опалювального періоду 2016-2017 років.