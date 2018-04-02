Паризький центр ВАО АЕС перевірив безпеку РАЕС

Топ-новиною зі сфери атомної енергетики у листопаді цього року став у вітчизняних ЗМІ початок насування арки на об’єкт «Укриття» над четвертим енергоблоком ЧАЕС. За цією темою якось загубилась не менш важлива для українських атомників новина про те, як Рівненська АЕС стала першою серед атомних станцій світу, на якій відбулась так звана обмінна партнерська перевірка, здійснена експертами Паризького центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO). Так історично склалось, що партнерські перевірки українських АЕС, як одна з основних форм діяльності ВАО, здійснювались через Московський центр Асоціації, але цього разу перевірку РАЕС було організовано Паризьким центром ВАО. Слід зазначити, що у різних регіональних центрах ВАО АЕС методики перевірки відрізняються. Відтак, для українських атомників було дуже важливо отримати оцінку саме від експертів команди з Паризького центру, які мають досвід практичної роботи у провідних європейських компаніях - операторах атомних електростанцій.

Єднання заради безпеки

Щоб було зрозуміло, що таке Всесвітня асоціація операторів, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), варто нагадати, що вона була створена 1989 року, як відповідь міжнародного атомного співтовариства на аварію на Чорнобильській АЕС. Своє основне завдання – вдосконалення експлуатації на АЕС всього світу – ВАО виконує шляхом обміну інформацією, порівняння результатів роботи АЕС і поширення досвіду кращих станцій. Ідеологія, яку сповідують члени ВАО, можна проілюструвати думкою, яку неодноразово озвучували експерти ВАО АЕС на різноманітних заходах цієї організації: не може бути аварії на окремій АЕС – будь яка аварія стає проблемою для атомної енергетики усього світу, відтак і працювати на її попередження атомники мають усі разом. Для того, щоб бути успішною у своїй місії, ВАО АЕС культивує почуття колективної відповідальності за виконання завдань Асоціації в різних регіонах. У свою чергу, відповідальність за рівень безпеки членів Асоціації, незалежно від того, до якого регіону вони належать, досягається завдяки побудові сильних взаємозв'язків між членами ВАО АЕС. Прикладом такої взаємодії стала і перевірка на РАЕС.

На запрошення НАЕК «Енергоатом» з 24 жовтня по 9 листопада 2016 року на Рівненській АЕС працювала команда експертів, до якої увійшли 28 фахівців з десяти країн світу – Франції, Німеччини, Канади, Словаччини, Великобританії, Пакистану, Швеції, Аргентини, Китаю, Росії. Всі вони мають великий досвід роботи в атомній галузі, яким поділились з українськими колегами під час перевірки. Очолив команду перевіряючих Джон Мерфін - досвідчений спеціаліст, який з 1980 року працює в атомній енергетиці. Пройшов шлях від оператора до начальника служби експлуатації, зараз очолює службу постійного вдосконалення АЕС «Heysham-1» (Великобританія). На його рахунку близько 20 партнерських перевірок. Метою перевірки було порівняння рівня експлуатації станції зі стандартами ВАО АЕС шляхом поглибленого аналізу виробничої діяльності незалежною міжнародною командою експертів згідно із документом Асоціації «Виробничі завдання і критерії їх виконання».

Свою увагу експерти зосередили на двох фундаментальних виробничих завданнях, шести функціональних областях і десяти загальновиробничих завданнях. До них увійшли: організація та адміністрація, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт, інженерно-технічне забезпечення, значний досвід експлуатації (SOER), радіаційний захист, хімія, протипожежна безпека, протиаварійна готовність, підготовка персоналу.

Партнерські перевірки ВАО АЕС не є чимось новим для РАЕС. Вже тричі на станції працювали команди перевіряючих: у 2001 році на енергоблоках №№ 1, 2, у 2004-му на енергоблоці №4 перед його пуском, у 2012 році – на всіх енергоблоках. Кожну таку перевірку, включаючи місії OСАРТ, які проводить МАГАТЕ, на РАЕС сприймають як можливість зробити ще один крок до підвищення рівня безпеки і ефективної експлуатації АЕС.

Під час стартової наради за участю обох сторін Джон Мерфін нагадав, що програма партнерських перевірок дає можливість членам ВАО вивчати досвід й обмінюватися кращими світовими досягненнями у сфері безпечної та надійної експлуатації АЕС. Він зазначив, що атомна енергетика єдина у світі галузь, в якій компанії з різних країн відкрито діляться інформацією. «Ми не експерти, ми ваші колеги, звичайні працівники атомних станцій, які виконують ідентичні обов’язки. Кожен з нас готовий поділитися своїм досвідом і оцінити вашу роботу професійним «свіжим» поглядом. Важливо, щоб команди спеціалістів ВАО і станції працювали під час перевірки, як єдине ціле. Чітка відкрита комунікація – важлива умова успішного проходження перевірки», - зазначив Д.Мерфін.

Впродовж двох з половиною тижнів експерти спостерігали за виконанням робіт за основними напрямками діяльності РАЕС. Кожен день партнерської перевірки завершувався спільною нарадою, де обговорювались й узгоджувались основні моменти і факти. У роботі міжнародним експертам і спеціалістам РАЕС допомагала численна команда перекладачів з усіх підрозділів Енергоатома.

Робота перекладачів у даному випадку була вкрай важливою, адже в самій ВАО АЕС прекрасно розуміють, що її діяльність дуже ускладнено результаті географічних відстаней, часових зон, культурних відмінностей, мов і переважаючих геополітичних особливостей. Але саме тому фахівці ВАО АЕС постійно нагадують, що атомна енергетика, як загальнолюдське надбання, знаходиться поза політикою і успішно долає географічні та політичні бар’єри.

Відкритість передусім

Перевірка РАЕС була новаторською за багатьма напрямками, і одним з них стало двогодинне інтерв’ю, яке провели перевіряючи з генеральним директором РАЕС Павлом Павлишиним. Коментуючи попередні результати перевірки Павло Павлишин зазначив, що експерти ВАО АЕС визначили на РАЕС ряд областей для покращення. «Після того, як у лютому 2017 року ми отримаємо фінальний звіт, розроблятимемо заходи і працюватимемо над ними. Області доволі цікаві, ємнісні. У нас буде два роки для покращення ситуації. Почнемо найближчим часом. Над деякими працюємо вже сьогодні, тому що як мінімум про дві області знали. Маю на увазі постфукусімські заходи і покращення протипожежного захисту. У нас давно розроблено за цими напрямками заходи, виділено кошти і ми над ними працюємо. Ми тут не зупиняємося. А щодо інших областей – будемо працювати», - підкреслив гендиректор РАЕС.

За його словами, для перевіряючих на першому місці було не матеріальне забезпечення станції, а розвиток системи, напрямків, ядерної безпеки. «Якщо говорити про якісь неформальні розмови і як нас оцінюють, то висловлювання були різними. Але в цілому, наскільки я зрозумів, партнери не очікували побачити у нас на станції достатньо високого рівня так званого «хаускіпінгу», або порядку і чистоти. Це стосується як території, так і обладнання, приміщень», - додав Павло Павлишин

Він повідомив, що за кількістю виявлених фактів для покращення (відхилень від правильного методу виконання робот) РАЕС отримала досить непоганий результат. «Якщо на європейських АЕС під час перевірок в середньому виявляють близько 1000 таких фактів, то на РАЕС – трохи більше 500. Тому вважаю, що ми виглядали достойно. І дуже приємно, що наші керівники старалися відкрито працювати, доносити до партнерів нашу точку зору, нашу позицію. Адже системи різні, документація у всіх різна і порозумітися, звичайно, було важко», - пояснив керівник станції.

Але не лише відмінності у технічній документації ускладнили роботу команди з Паризького центру – час перевірки співпав з проведенням капітального ремонту блоку №3 РАЕС. «Це насправді велика рідкість, коли під час подібних перевірок відбуваються зупинення і пуски блоків. Ми допустили команду партнерської перевірки на всі ці процедури, у будь-який час. Практично ніде в Московському центрі не допускають партнерів на такі процедури. А наша станція відкрилася і все це показала», - підкреслив Павло Павлишин.

Важливо розуміти, що українські фахівці не менш активно, ніж їх колеги з Великобританії або Франції, задіяні у партнерських перевірках ВАО АЕС. Наші атомники регулярно їздять у складі команд перевіряючих ВАО до Угорщини або Словаччини, тобто до тих країн, які експлуатують реактори радянського дизайну типу ВВЕР. До речі, після впровадження практики обмінних перевірок ситуація може змінитись і українські експерти будуть брати участь у перевірках АЕС з реакторами, які використовують у Західній Європі. Це стане ще одним кроком до поглиблення інтеграції вітчизняної атомної генерації до європейської спільноти операторів АЕС.

Ніколи не заспокоюватись

Підсумкова нарада партнерської перевірки на Рівненській АЕС пройшла за участю президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського. Оцінюючи першу в історії ВАО АЕС обмінну партнерську перевірку, керівник Енергоатома звернув увагу на те, що зараз у діяльності Асоціації операторів АЕС відбуваються суттєві трансформації, особливо з урахуванням досвіду аварії на «Фукусіма-Даїчі». «ВАО розвивається, створюються нові регіональні центри. Запроваджена взаємна перевірка діяльності окремих регіональних центрів, адже ВАО АЕС – всесвітня організація, і не можна замикатися лише в одному регіональному центрі. Цей досвід для нас дуже корисний. Як член Ради керуючих ВАО АЕС, я перший підтримав ініціативу голови цієї Ради пана Жака Регальдо і запропонував провести партнерську перевірку на одній з українських АЕС. Ми вибрали Рівненську АЕС як станцію, яка має вагомі напрацювання й хороший досвід. Вона першою в радянські часи пройшла місію ОСАРТ МАГАТЕ – перевірку експлуатаційної безпеки», - сказав Юрій Недашковський.

Він висловив впевненість у тому, що персонал РАЕС разом із командою експертів ВАО АЕС успішно впоралися із цим пілотним завданням. «Отримано хороші результати, названо сім областей для покращення. І, звичайно ж, ця робота продовжуватиметься. Через два роки відбудеться пост-місія з перевіркою виконання запланованих заходів за результатами партнерської перевірки. Станція може скористатися своїм правом і замовити місію технічної підтримки, щоб отримати міжнародну допомогу за тими питаннями, які її цікавлять. Практика подібних перевірок в рамках співпраці з ВАО АЕС буде й надалі поширюватися, і, звичайно ж, Енергоатом, як один з ініціаторів, підтримуватиме це», - підсумував Юрій Недашковський.

У свою чергу, голова ВАО АЕС Жак Регальдо, який особисто прибув на нараду за підсумками перевірки, наголосив, що головною метою діяльності Всесвітньої асоціації операторів АЕС є підвищення безпеки та надійності атомних електростанцій, і перевірка, проведена Паризьким центром Асоціації на РАЕС, є свідченням розвитку і вдосконалення ВАО.

У своєму попередньому звіті, який був презентований керівництву Енергоатома, керівник команди перевіряючих Джон Мерфін та його колеги поряд із зауваженнями відзначили позитивні факти, які доводять передовий рівень РАЕС у цілому. «Після останньої партнерської перевірки у 2012 році РАЕС помітно просунулась вперед, результати нинішньої перевірки також сприятимуть подальшому вдосконаленню експлуатаційної діяльності», - констатував Джон Мерфін.

У звіті відзначено високий рівень культури ядерної безпеки на РАЕС, який характеризує ефективна комунікація персоналу у цьому питанні. Було підкреслено особливість ядерної галузі, яка пояснюється експлуатацією потужного та небезпечного обладнання. Тому критичне ставлення персоналу до процесів, обладнання та дій колег є обов'язковим. Експерти Паризького центру наголосили на необхідності постійного аналізу підходів до роботи, пошуку шляхів для вдосконалення. Закордонні фахівці дійшли висновку, що персонал РАЕС добре мотивований щодо безпеки виробничої діяльності, усвідомлює індивідуальну та колективну відповідальність. Перевіркою виявлено чималий вклад та зусилля співробітників станції у підвищення рівня безпеки експлуатації.

Безпека, за словами керівника перевірки, є найвищим пріоритетом, до неї не можна ставитись суто технічно або адміністративно, її треба відчувати. «Не усвідомлюючи пріоритету безпеки, ми не маємо морального права працювати у нашій галузі», - переконаний Джон Мерфін.

Перша перевірка української АЕС Паризьким центром ВАО АЕС безумовно стала однією з найважливіших подій цього року не лише для вітчизняної атомної генерації, а й для всієї спільноти європейських атомників. Вона є ще одним доказом безпрецедентної відкритості ядерно-енергетичної галузі України для міжнародної співпраці, спрямованої на забезпечення максимально можливого рівня безпеки АЕС. ​

Антон Лосєв