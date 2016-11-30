Вперше з 2008 року: ОПЕК домовилася про обсяги скорочення видобутку нафти

Про домовленість, якої вдалося досягти на міністерській зустрічі членів ОПЕК, повідомляють Bloomberg і Reuters з посиланням на обізнані джерела. Видобуток буде скорочений на 1,2 млн бар. в добу.

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За останніми даними ОПЕК, представленими в доповіді організації 11 листопада, за підсумками жовтня середньодобовий видобуток нафти становив 33,64 млн бар. на добу.

Станом на 16:00 котирування на лютневі ф'ючерси нафти марки Brent становили $51,20 за барель, WTI — $48,84.

Як зазначає Bloomberg, угода також буде включати скорочення нафтовидобутку приблизно на 600 тис. бар. у добу країнами, що не входять в ОПЕК.

Раніше джерело Reuters повідомляло, що ОПЕК чекає від Росії скорочення видобутку на 400 тис. бар. у добу, що, на думку російської сторони, є «дещо надмірною цифрою». Іранський міністр нафти Биджан Зангане напередодні переговорів говорив Reuters, що Росія готова скоротити обсяг видобутку, якщо члени ОПЕК домовляться, передає РБК.

Країнам ОПЕК вдалося домовитися про зниження видобутку нафти вперше з 2008 року. Тоді ОПЕК домовилася про зниження видобутку на 2,2 млн бар. у добу, що стало найбільшим зниженням в історії картелю. Попередня домовленість про зниження видобутку була досягнута в кінці вересня в Алжирі — тоді мова йшла про зниження видобутку до 32,5–33 млн бар. в добу, але щодо конкретних обсягів так і не домовилися.