Нафтова угода ОПЕК: стало відомо, на скільки країни скоротять видобуток

Країни-члени ОПЕК домовилися про зниження нафтовидобутку вперше з 2008 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра нафти Ірану Быджана Зангане.

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Члени ОПЕК погодилися знизити видобуток до 32,5 млн бар./доба починаючи з січня 2017 року, повідомив іранський міністр журналістам після зустрічі на рівні міністрів у Відні.

За підсумками переговорів Саудівська Аравія погодилася знизити видобуток нафти на 486 тис. бар. — до 10,058 млн бар./добу., випливає з тексту угоди, на яку посилається Bloomberg. Ірак, друга за нафтовидобутком країна в картелі, буде видобувати 4,351 млн бар./доба — це на 210 тис. менше, ніж у жовтні. При цьому Іран отримав можливість збільшити видобуток з 3,7 млн до майже 3,8 млн бар./доба. Об'єднані Арабські Емірати і Кувейт знизять добовий видобуток на 139 тис. і 131 тис. відповідно.

Угода також закликає країни, що не входять в ОПЕК, скоротити обсяг видобутку нафти до 600 тис. бар./добу. Члени ОПЕК планують провести переговори з нафтовидобувними країнами, що не входять в картель, наступного тижня в Досі.

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Наступна зустріч ОПЕК відбудеться 25 травня 2017 року, організація має намір продовжити термін дії угоди ще на шість місяців, повідомив журналістам у Відні міністр енергетики і промисловості Катару Мухаммед бін Салех аль-Сада.

Увечері в середу голова Міненерго Росії Олександр Новак заявив, що Росія, найбільший виробник нафти за межами ОПЕК, готова приєднатися до угоди. «Росія поетапно знизить видобуток у першому півріччі 2017 року в обсязі до 300 тис. бар./добу в стислі терміни, виходячи зі своїх технічних можливостей», — наводяться слова Новака в повідомленні прес-служби міністерства, передає РБК.

На новині про угоду ОПЕК ціни на нафту зросли більш ніж на 8%.