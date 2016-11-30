Індонезія призупинила членство в ОПЕК

Про це повідомляє Reuters з посиланням на своє джерело, передає РБК.

При цьому надана країні квота 740 тис. бар. нафти в добу буде розподілена між державами, щозалишаються в ОПЕК.

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Індонезія вперше приєдналася до ОПЕК в 1962 році, через два роки після створення картелю. У 2008 році країна оголосила про свій вихід зі складу найбільшого об'єднання нафтовидобувачів і знову повернулася до нього тільки наприкінці 2015 року.

Напередодні нинішнього саміту ОПЕК, міністр енергетики Індонезії Ігнасіус Йонан заявляв про те, що відчуває змішані почуття і не знає, чим закінчиться зустріч.

Як повідомляв УНІАН раніше, на саміті ОПЕК прийнято рішення скоротити сукупний обсяг нафтовидобутку членами картелю на 1,2 млн бар. на добу, так що загальний нафтовидобуток картелю складе 32,5 млн бар. на добу. При цьому Саудівська Аравія зобов'язалася скоротити добовий видобуток з 10,54 млн бар. у жовтні до 10,06 млн бар.