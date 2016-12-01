Єврокомісія представила концепцію стимулювання енергоефективності в ЄС

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa

Згідно із запропонованим планом, країни-члени ЄС мають зменшити рівень споживання енергії на 30 відсотків до 2030 року порівняно із 1990 роком. До цього часу цільовим показником були 27 відсотків. Це повинно допомогти зекономити близько 70 мільярдів євро на закупівлі нафти і газу та створити додатково близько 400 тисяч робочих місць.

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До 2030 року рівень використання відновлюваних джерел енергії повинен сягнути щонайменше 27 відсотків, але в комісії очікують, що цей показник може становити і 50 відсотків.

Для досягнення цієї мети Єврокомісія планує використовувати різні інструменти. Зокрема, для постачальників та розподільчих компаній після 2020 року стане обов’язковою щорічна економія енергії на 1,5 відсотка. Планується також прискорення реконструкції будівель з метою підвищення енергоефективності, щоб до середини 21-го століття відмовитися від використання викопного палива для опалення.

Повинні також зрости інвестиції в громадські будівлі: лікарні, школи, приміщення судів, а також соціальне житло. До 2020 року на такі цілі Європейський інвестиційний банк разом з державами-членами може виділити близько 10 мільярдів євро.

Крім того, в ЄС заохочуватимуть використання транспортних засобів, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, Єврокомісія пропонує передбачити зарядні станції для електромобілів у громадських будівлях.