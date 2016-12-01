Нафта продовжує дорожчати після рішення ОПЕК скоротити видобуток

Світові ціни на нафту в четвер активно зростають, продовжуючи позитивну динаміку попередньої торгової сесії, на фоні рішення ОПЕК обмежити свій рівень видобутку; вартість нафти марки WTI вперше з 27 жовтня піднялася вище психологічно важливої позначки в 50 доларів за барель, свідчать дані торгів.

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Сьогодні вранці вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,31% - до 52,52 долара за барель. Січневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 1,33% - до 50,08 долара за барель, повідомляє Прайм.

ОПЕК в середу досягла угоди про скорочення з 1 січня 2017 року свого видобутку нафти на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Їх видобуток повинен сумарно знизитися на 600 тисяч барелів на добу, з яких 300 тисяч барелів на день погодилася забезпечити Росія. Угода розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.