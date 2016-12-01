Транзит російського газу через Україну зріс на 22%

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-листопад 2016 року зріс на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 73,5 млрд куб. м, повідомляє прес-служба «Укртрансгазу», оператора газотранспортної системи України.

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Згідно з повідомленням, у листопаді обсяг транзиту становив 8,5 млрд куб. м газу, що на 46% більше за показник листопада минулого року.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, за 2015 рік - збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щороку прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.