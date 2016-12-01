В Україні з початку року зріс видобуток вугілля

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-листопаді 2016 року зріс на 1,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 37,002 мільйона тонн з 36,351 мільйона тонн.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розміщених на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

У листопаді видобуток вугілля в Україні склав 3,8 мільйона тонн. Держшахти за минулий місяць підняли на-гора майже 264 тисяч тонн твердого палива.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,759 мільйона тонн з 65 мільйонів тонн. При цьому 6,742 мільйона тонн палива видобуто на державних шахтах.

Видобуток вугілля в Україні за 10 місяців 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилася на 0,2% - до 33,2 мільйона тонн.

Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний вугілля імпортувався з Південно-Африканської Республіки.