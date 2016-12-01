Україна з початку року скоротила імпорт газу

Україна в січні-листопаді поточного року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 5% - до 9,3 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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Згідно з повідомленням, у листопаді імпорт газу в Україну з країн ЄС склав 1,5 мільярда кубометрів, що в 2 рази більше ніж у листопаді минулого року.

У прес-службі зазначили, що імпорт газу для потреб вітчизняних останній рік здійснюється лише з території європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

За даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 мільярди кубометрів газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.