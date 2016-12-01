Вартість Brent вперше з жовтня перевищила $53

Ціни на нафту відновили півторамісячний максимум. Вартість бареля Brent на торгах у Лондоні досягла 53 доларів. Це на 2,3% вище за рівень вчорашнього закриття, повідомляє Прайм.

"Зростають і ф'ючерси на американську нафту WTI. До 16:00 вартість бареля суміші подорожчала на 2,4% до 50,62 долара", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вперед ціни на нафту як і раніше штовхає новина про укладання угоди у форматі ОПЕК+ про скорочення світового обсягу видобутку.

"Країни картелю домовилися про скорочення з 1 січня 2017 року свого видобутку нафти на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона", - зазначає видання.

Рішення про зниження видобутку підтримала й Росія. Угоду розраховано на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.