Парламент Туреччини ратифікував угоду з РФ щодо "Турецькому потоку" в обхід України

Парламент Туреччини прийняв закон про ратифікацію угоди з Росією за проектом будівництва газопровода "Турецький потік" в обхід України, передає РИА Новости.

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За ратифікацію документа проголосували 210 депутатів, сім виступили проти і шестеро утрималися.

Найближчим часом закон повинен підписати президент Туреччини Тайіп Ердоган, після чого він буде опублікований в офіційному виданні Resmi gazete і набуле чинності.

Раніше міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак заявив, що роботи з прокладання газопровода "Турецький потік" почнуться на початку 2017 року.

Анкара і Москва 10 жовтня підписали міжурядову угоду, що передбачає будівництво двох гілок магістрального газопроводу дном Чорного моря.

Перша нитка передбачена для постачань газу на турецький ринок, друга — для транзиту палива до Європи. Планується, що проект буде закінчений у грудні 2019 року.