Нафта після дводенного стрімкого зростання почала дешевшати

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, оскільки деякі інвестори фіксували прибуток після того, як Brent досягла максимуму за 16 місяців в четвер, на тлі питань щодо виконання умов договору про скорочення видобутку між ОПЕК і Росією, які витіснили оптимізм.

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Сьогодні ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 1,21 відсотка до $53,29 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $50,63, на 0,84 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Ф'ючерси на Brent і WTI підскочили більш ніж на 10 відсотків після того, як в середу ОПЕК і Росія домовилися скоротити нафтовидобуток на 1,5 мільйона барелів на добу.

Тепер аналітики сфокусувалися на виконання першої з 2001 року домовленості між РФ і ОПЕК.