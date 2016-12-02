Україна та США домовилися підвищити роль української ГТС в транзиті газу до Європи

Україна і США домовилися координувати зусилля у сфері підвищення значення української газотранспортної системи в процесі транспортування російського газу до Європи.

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Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, відповідних домовленостей було досягнуто під час переговорів глави держави зі спеціальним посланцем із питань енергетики Державного департаменту США Амосом Хокстайном.

«Глава держави подякував співрозмовнику за допомогу, виділену для спорудження арки над об'єктом «Укриття» на Чорнобильській АЕС, а також на підвищення ядерної безпеки та зменшення енергетичної залежності України, - йдеться в повідомленні. Сторони обговорили питання подальшого реформування енергетичного сектору, диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, а також залучення американських інвестицій та технологій в енергетичній сфері».

Раніше Порошенко заявляв, що Україна має намір зберегти й впевнено відстоювати статус держави – ключового транзитера російського газу до Європи. Порошенко підкреслював, що Україна виконує свої зобов'язання та має можливості для транзиту палива.

При цьому він зазначав, що Україна вважає недоцільним розвиток газотранспортних проектів «Північний потік» і OPAL, оскільки це «політично мотивовані проекти», лобійовані владою Російської Федерації.